Врио губернатора Красноярского края назвал своё назначение неожиданным

Александр Усс, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, признался, что не был готов к такому решению президента РФ, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября, ознакомившись с фрагментом интервью Усса телеканалу ТВК в первые минуты после опубликования указа о его назначении.

По словам Усса, когда он год назад был в очередной раз избран председателем законодательного собрания Красноярского края, то настраивался на работу на этом посту в течение всего срока полномочий парламента.

«Но последовало такое предложение, отказаться от него я считал не по-государственному и не по-мужски. В результате президент подписал указ, об этом я узнал буквально 15 минут назад. В понедельник должно состояться официальное представление, после этого мы сможем обсудить текущие вопросы и стратегические. Большой привет всем землякам, думаю, всё у нас будет хорошо», — выразил надежду Усс.

Он также рассказал, что после своего назначения ещё не успел пообщаться с прежним губернатором Виктором Толоконским, но собирается это сделать после возвращения в Красноярск.

Напомним, о том, что президент РФ Владимир Путин принял решение назначить Александра Усса врио губернатора Красноярского края, стало известно 29 сентября.