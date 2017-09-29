Жители Новосибирска пожаловались на массовое отключение света

В Заельцовском районе Новосибирска в результате аварии остались без света десятки жилых домов, школы, предприятия и больница, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября от жителя одного из домов.

Житель дома № 22 по улице Энтузиастов Сергей сообщил корреспонденту Сиб.фм, что около 10:00 в доме погас свет.

«Я позвонил в службу 051 — мне сказали, что до 17 часов света не будет, — рассказал он. — По сообщению пресс-службы, в 10:08 произошли аварийные отключения нескольких высоковольтных линий в Заельцовском районе. У нас свет постоянно отключают: то плановые, то аварийные отключения. И дозвониться до электросетей невозможно. Только 051 отвечает».

В пресс-службе «Региональных электросетей» подтвердили, что массовое отключение в Заельцовском районе произошло из-за аварии. На некоторых объектах удалось восстановить электроснабжение в автоматическом режиме.

По сообщению «Региональных электросетей», кроме промышленных предприятий в зону аварийного отключения попал и ряд социальных объектов, одним из которых стала городская больница № 1. Аварийное отключение затронуло трансформаторные подстанции больницы лишь частично, однако, по сообщениям персонала, это стало причиной значительных сбоев в работе учреждения.

Напомним, в марте в Новосибирске на улице Владимирской отключили свет почти на сутки — жители собирались в знак протеста выйти на улицу и перекрыть дорогу, но не успели.