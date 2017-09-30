Фестиваль «Сборная солянка» с совами, пауками и птенцом павлина состоится в Новосибирске

Жители Новосибирска 1 октября смогут стать участниками благотворительного фестиваля, на котором предлагают сфотографироваться со змеёй и птенцом павлина, поиграть в игры и купить сувенир из перьев, узнал корреспондент Сиб.фм у волонтёра центра Яны Розман 30 сентября.

1 октября в 14:00 в ДК имени Октябрьской революции пройдёт благотворительный фестиваль «Сборная солянка» в поддержку подопечных Центра реабилитации хищных птиц.

Посетители мероприятия смогут лично познакомиться с птицами, находящимися на попечении центра, — это несколько видов сов, коршуны, сокол и пара представителей семейства врановых. Гостей ждут фото с экзотическими животными, игры, викторины, ярмарка мастеров и тематические осенние фотозоны.

«Мы стараемся проводить полномасштабные мероприятия, собирая в одном месте всевозможные тематические площадки, развлечения для детей, экзотику и птиц, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Яна Розман. — На этот раз у нас будут игуаны, енот, полозы и арахноиды — все они полностью безопасны для человека. Также будет птенец павлина — однако он ещё совсем малыш, а не яркая „жар-птица“».

Это третье подобное мероприятие в 2017 году. По словам волонтёра Ульяны Бакшеевой, после «Сборной солянки» какое-то время можно не думать, где срочно взять деньги на лечение очередной птицы. Сейчас на попечении организации находится порядка 35 хищников.

Напомним, в августе новосибирский Центр реабилитации хищных птиц впервые принял цаплю.