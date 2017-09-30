ХК «Сибирь» поздравил с днём рождения 99-летнюю болельщицу

Нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Сигарёв приехал с подарком к долгожительнице, которая является их преданной фанаткой, узнал 30 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».

Нападающий Андрей Сигарёв приехал в отдалённый район, чтобы нанести визит болельщице в её 99-й день рождения.

«О Таисии Фёдоровне мы узнали от её дочери Ирины, — рассказали администраторы сообщества клуба в соцсети „ВКонтакте“. — Недавно она написала нам о 99-летии своей матери, которая является и нашей болельщицей. На игры в силу возраста и здоровья она не ходит, но следит за командой по телевизору».

Сигарёв подарил пожилой женщине сувениры с символикой клуба — кружку и шарф со снежинками — и остался попить с ней чай.

«Ой, да вы сами подарок, — восхитилась Таисия Фёдоровна. — Я с нетерпением жду всегда, когда „Сибирь“ наша играет, как увижу снежинки на майке...»

Хозяйка рассказала гостю, что у неё трое детей, девять внуков, 14 правнуков и одна праправнучка.

Напомним, в конце августа хоккеисты «Сибири» помогли детям из детских домов Новосибирска собраться в школу.