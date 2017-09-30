 

Красноярские хирурги восстановили пациенту пищевод через восемь проколов

 30 сентября, 18:16
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Красноярские хирурги восстановили пациенту пищевод через восемь проколов
Фото с сайта onkod.krasgmu.ru

Хирурги красноярского онкодиспансера впервые провели сложнейшую операцию по моделированию пищевода из желудка пациента, узнал 30 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени Крыжановского.

Врачи удалили пациенту поражённый орган, а затем реконструировали его из тканей желудка. Манипуляция проводилась через восемь проколов — новый малоинвазивный метод не предполагает разрезов.

Красноярскими медиками руководил профессор из Санкт-Петербурга Евгений Левченко, прибывший на научно-практическую конференцию «Современные аспекты лечения рака лёгкого».

«Операция сложная, но в нашей клинике эта методика уже отработана, мы выполнили свыше 160 таких операций за последние четыре года, — рассказал Левченко. — Теперь мы приехали, чтобы внедрить эту технологию в красноярском онкодиспансере — учреждении, которое не только хорошо укомплектовано оборудованием, но и имеет высокий врачебный потенциал».

В скором времени подобные операции будут доступны всем жителям Красноярского края.

Напомним, в сентябре алтайские хирурги сделали пациенту две операции одновременно.

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