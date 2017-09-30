 

Забайкальская пенсионерка отдала свыше 1 млн рублей фальшивым приставам

 30 сентября, 15:47
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Забайкальская пенсионерка отдала свыше 1 млн рублей фальшивым приставам
Фото с сайта globallookpress.com

79-летняя жительница Читы, следуя указаниям неизвестных по телефону, выплатила более 1 млн рублей, узнал 30 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевого МВД.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился работником московской фирмы и предложил эффективный лекарственный препарат от гастрита. Предложение заинтересовало женщину, и она внесла предоплату в размере 20 тысяч рублей.

«Через некоторое время ей стали звонить неизвестные, которые представлялись судебными приставами, работниками банка с требованием уплаты комиссии за проценты на денежные средства потерпевшей, которые якобы после банкротства фирмы остались на счёте в банке», — сообщили в ведомстве.

Пенсионерка поверила и за полгода отдала телефонным мошенникам сумму свыше 1 млн рублей.

По данному факту следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на 10 лет.

На данный момент злоумышленников разыскивает полиция. Правоохранители установили, что абонентский номер звонивших зарегистрирован в республике Хакасии.

Напомним, в сентябре красноярский целитель получил 4,5 года колонии за «очищение» золота от проклятий.

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