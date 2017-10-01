 

Глава Омской области станет следующим губернатором-отставником — СМИ

 1 октября, 09:07
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Глава Омской области станет следующим губернатором-отставником &mdash; СМИ
Фото с сайта kremlin.ru

Губернатор Омской области Виктор Назаров станет очередным главой региона, досрочно освобождённым от должности, узнал корреспондент Сиб.фм 1 октября из сообщения «РИА Новости».

Со ссылкой на неназванные источники в администрации президента РФ информагентство опубликовало информацию о том, что волна отставок губернаторов завершится к 10 октября, а всего их будет от восьми до 11 — в зависимости от личного решения президента Владимира Путина.

Принципиальное решение об отставке Назарова якобы уже принято в связи с тем, что «в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе». Возможных кандидатов на пост временно исполняющего обязанности главы области источник агентства не назвал.

В то же время ТАСС сообщает, что Виктор Назаров работает в обычном режиме, его пресс-служба не комментирует слухи о предстоящей отставке.

Напомним, ранее в течение одной недели о своих отставках объявили главы пяти регионов, в том числе и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский — на его место в качестве временно исполняющего обязанности назначен спикер местного законодательного собрания Александр Усс.

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