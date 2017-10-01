Новый врио губернатора Красноярского края отправил в отставку правительство

Александр Усс, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, отправил в отставку региональное правительство, узнал корреспондент Сиб.фм 1 октября на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края.

30 сентября врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о полномочиях членов правительства региона.

«В соответствии со статьёй 101 Устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края Виктора Толоконского досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в документе.

Согласно распоряжению Усса, члены правительства продолжат осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов. Распоряжение уже вступило в силу.

Напомним, председатель законодательного собрания Красноярского края Александр Усс был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона 29 сентября.