Построенный на деньги от «Платона» мост появился в Бурятии

В Бурятии завершено строительство первого в республике моста, построенного отчасти за счёт средств системы «Платон», узнал корреспондент Сиб.фм 1 октября из сообщения правительства региона.

Мост через реку Цакирку появился в Закаменском районе Бурятии на автомобильной дороге Дутулур-Санага-Утата-Далахай. Сооружение имеет длину 128 метров и построено на смену пришедшему в негодность деревянному мосту. В отдалённых сёлах, которые новый мост соединит с районным центром, живут около двух тысяч человек.

По словам министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Сергея Козлова, строительство сооружения началось в 2016 году, однако могло быть приостановлено из-за нехватки средств.

«Главе Бурятии Алексею Цыденову удалось вовремя добиться дополнительного финансирования из федерального бюджета, что позволило завершить строительство моста. Стоимость проекта составила 93,4 млн рублей. Это средства, собранные федеральной системой „Платон“, а также из республиканского и муниципального бюджетов», — сообщила пресс-служба правительства республики.

На средства системы «Платон» возводится ещё один мост в Кяхтинском районе Бурятии, его открытие состоится до конца 2017 года. Всего в республике насчитывается около 900 мостов, многие из них находятся в аварийном состоянии.

«В следующем году правительство Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым предпримет все необходимые усилия, чтобы привлечь дополнительные средства на решение проблем со строительством искусственных сооружений и мостов», — заявил Сергей Козлов.

Напомним, до своего назначения на должность врио главы Бурятии и последующего избрания в губернаторы Алексей Цыденов с 2012 года работал заместителем министра транспорта РФ.