Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера, узнал корреспондент Сиб.фм 1 октября из сообщения законодательного собрания региона, спикером которого до недавнего времени Усс являлся.

По прибытии Усса в Красноярск после встречи с Владимиром Путиным встречавшие его в аэропорту представители СМИ отметили, что его назначение противоречит общефедеральному тренду на омоложение губернаторских кадров. Врио ответил, что в отношении возраста ему нравится высказывание Альберта Швейцера.

«Великий гуманист говорил о том, что молодость — это не количество прожитых лет, это состояние духа. А с духом всё в порядке», — заверил журналистов Усс.

Врио губернатора также рассказал о том, что первостепенной задачей на новом посту он видит оказание помощи аграриям края, которые столкнулись с крайне неблагоприятной погодой во время уборки урожая. Среди перспективных задач Усс выделил такую, как «избавление края от некоторого крена в сторону провинциальности».

Кроме того, Усс сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора края, которые могут состояться в сентябре 2018 года, однако не собирается «доказывать» кому-то что-либо.

«В конечном счёте решать это будет президент нашей страны и красноярцы. Я не намерен работать на выборную кампанию. Кому и что мне доказывать? Меня все в крае достаточно хорошо знают. Нам с коллегами необходимо за этот короткий по губернаторским меркам срок показать или реальные результаты, или реальную уверенность в том, что они будут достигнуты», — раскрыл планы врио губернатора.

Напомним, в первые минуты после публикации указа президента РФ о назначении Усса врио губернатора Красноярского края сам Усс назвал это решение неожиданным.