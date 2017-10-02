 

Похищенная 13-летняя школьница в Иркутской области сумела убежать от преступника в лес

 2 октября, 19:31
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Похищенная 13-летняя школьница в Иркутской области сумела убежать от преступника в лес
Фото с сайта globallookpress.com

В городе Ангарске Иркутской области 13-летнюю школьницу похитил взрослый мужчина, он отвёз её в лес и заставил раздеться, однако в этот момент девочке удалось сбежать, узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения регионального следкома.

Преступление было совершено 29 сентября, о похищении ребёнка в полицию сообщили очевидцы. По словам звонивших в дежурную часть, в микрорайоне Байкальск на улице Ворошилова неизвестный мужчина насильно заставил семиклассницу сесть в его машину и увёз в неизвестном направлении.

Как выяснилось позже, вывезя ребёнка к лесополосе, похититель велел девочке снять с себя одежду. Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник отвлёкся, школьница сбежала от него.

По факту произошедшего следком возбудил уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение заведомо несовершеннолетнего», максимальная санкция статьи — 12 лет лишения свободы. По подозрению в совершении преступления в одном из гаражных кооперативов города сотрудникаими ГИБДД задержан 35-летний нигде не работающий житель Ангарска. В данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого.

Напомним, в сентябре 2015 года в Барнауле 13-летняя школьница, шедшая через лес, дала отпор напавшему на неё насильнику — она выхватила у него нож и ударила им мужчину.

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