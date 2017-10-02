 

Четырёхлетний мальчик заболел гепатитом А в Новосибирске

 2 октября, 18:57
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Четырёхлетний мальчик заболел гепатитом А в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

Мальчик четырёх лет заболел гепатитом А в детском саду № 378 при образовательном центре «Горностай» в Советском районе Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения портала «НГС.Новости» 2 октября.

Издание сообщило о карантине в детском саду, о котором якобы узнало от одного из родителей. Директор «Горностая» Ирина Путинцева подтвердила НГС, что четырёхлетний воспитанник заболел гепатитом А.

«Когда заразился — неизвестно, выбыл из детского сада 16 сентября. Ребёнок находится на лечении, детский сад не посещает, состояние удовлетворительное», — сказала она.

Путинцева отметила, что входивших в контакт с мальчиком обследовали — заболевших больше нет. На данный момент в детсаду проводят «карантинные мероприятия» — ведут наблюдение за детьми и проводят уборку с дезинфицирующими средствами.

«Образовательный процесс не прекращён, ограничение только в посещении музыкального зала, который посещает весь корпус. <...> Дети учатся, как раньше: занятия, приём пищи, сон, прогулки и гигиенические процедуры проходят в обычном режиме», — пояснила директор центра.

Напомним, в феврале более 1 200 детей освободили от занятий из-за эпидемий вирусов в Новосибирске.

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