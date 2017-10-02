 

Два пожилых мужчины пострадали в ДТП на переезде в Новосибирской области

 2 октября, 00:03
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Два пожилых мужчины пострадали в ДТП на переезде в Новосибирской области
Фото с сайта pixabay.com

В Чистоозёрном районе Новосибирской области столкнулись локомотив и легковой автомобиль — в ДТП пострадали двое пожилых мужчин, узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

1 октября в 14:45 на железнодорожном переезде «73-й километр» в Чистоозёрном районе 61-летний водитель автомобиля «Нива» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути.

К переезду в это время приближался локомотив без вагонов. Машинист не успел затормозить, столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадали водитель «Нивы» и его 60-летний пассажир. Мужчин госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Известно, что оба пострадавших — жители Чистоозёрного района.

Напомним, в апреле следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения школьного автобуса и грузового поезда под Омском, в результате которого два человека погибли и шесть детей были госпитализированы.

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