 

Глава Тувы наградил жителя Дагестана за спасение утопающих посмертно

 2 октября, 16:22
подходящие темы
Глава Тувы наградил жителя Дагестана за спасение утопающих посмертно
Фото с сайта globallookpress.com

Житель Дагестана был посмертно награждён орденом Республики Тывы; он утонул, спасая тувинскую девушку на пляже в Москве, узнал 2 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Родители 26-летнего Рашида Салахбекова, спасшего в июне на пляже в Серебряном Бору жительницу Тувы, получили от имени руководителя региона Шолбана Кара-оола орден Республики Тывы.

«Наша сегодняшняя миссия — это проявление благодарности вам, родителям Рашида Салахбекова, и этой земле, на которой родился герой. Он был воспитан мужественным человеком. Тувинский народ будет с благодарностью помнить этот поступок», — сказал депутат Государственной Думы Мерген Ооржак, передав награду.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов также вручил отцу героя знак отличия — медаль имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи». Он отметил, что «на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение».

Напомним, в августе полицейский спас детей с унесённого течением плота в Красноярском крае.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13 апреля, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 8.09.2016, 07:00 • репортаж

Самбо: от самообороны к наступлению

Корреспондент «Сиб.фм» побывала на выборной конференции Новосибирской региональной федерации самбо, чтобы выяснить, как возрождается популярная в Советском Союзе комплексная система самозащиты без оружия, какие перспективы этого вида единоборств в нашем городе и как планируется возрождать спортивные традиции.
 15.02.2016, 07:00 • статья

Что нового?

В шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь в 2016 году попали 23 проекта в сфере PR и коммуникаций. Авторы защищали их на завершающем мероприятии в конце января, тогда же были объявлены победители.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
присоединяйтесь!
    