Глава Тувы наградил жителя Дагестана за спасение утопающих посмертно
2 октября, 16:22
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Житель Дагестана был посмертно награждён орденом Республики Тывы; он утонул, спасая тувинскую девушку на пляже в Москве, узнал 2 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.
Родители 26-летнего Рашида Салахбекова, спасшего в июне на пляже в Серебряном Бору жительницу Тувы, получили от имени руководителя региона Шолбана Кара-оола орден Республики Тывы.
«Наша сегодняшняя миссия — это проявление благодарности вам, родителям Рашида Салахбекова, и этой земле, на которой родился герой. Он был воспитан мужественным человеком. Тувинский народ будет с благодарностью помнить этот поступок», — сказал депутат Государственной Думы Мерген Ооржак, передав награду.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов также вручил отцу героя знак отличия — медаль имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи». Он отметил, что «на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение».
Напомним, в августе полицейский спас детей с унесённого течением плота в Красноярском крае.