Глава Тувы наградил жителя Дагестана за спасение утопающих посмертно

Житель Дагестана был посмертно награждён орденом Республики Тывы; он утонул, спасая тувинскую девушку на пляже в Москве, узнал 2 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Родители 26-летнего Рашида Салахбекова, спасшего в июне на пляже в Серебряном Бору жительницу Тувы, получили от имени руководителя региона Шолбана Кара-оола орден Республики Тывы.

«Наша сегодняшняя миссия — это проявление благодарности вам, родителям Рашида Салахбекова, и этой земле, на которой родился герой. Он был воспитан мужественным человеком. Тувинский народ будет с благодарностью помнить этот поступок», — сказал депутат Государственной Думы Мерген Ооржак, передав награду.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов также вручил отцу героя знак отличия — медаль имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи». Он отметил, что «на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение».

Напомним, в августе полицейский спас детей с унесённого течением плота в Красноярском крае.