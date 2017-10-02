Красноярская танцовщица со второго раза покорила жюри шоу «Танцы» на ТНТ

Второй шанс помог жительнице Красноярска пробиться на кастинге танцевального шоу на ТНТ, который проходил в Санкт-Петербурге, рассказала 2 октября корреспонденту Сиб.фм участница шоу «Танцы» Ната Дюкова.

В субботу, 30 сентября, на телеканале ТНТ вышел в эфир выпуск шоу «Танцы» с участием 30-летней танцовщицы Наты Дюковой.

Танцы, 4 сезон, 7 серия. Кастинг в Санкт-Петербурге (30.09.2017) от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.

Перед демонстрацией номера девушка рассказала, что приехала из Красноярска, а раньше играла в КВН. Члены жюри отметили жизнерадостность участницы. Она подготовила танец с элементами стрип-пластики, однако из-за того, что музыку не остановили вовремя, была вынуждена импровизировать в финале номера.

После выступления девушка призналась, что может лучше. Двое из трёх членов жюри — Мигель и Татьяна Денисова — сказали ей «нет», объявив, что она упустила возможность показать себя в лучшем свете. Однако Сергей Светлаков решил предоставить участнице второй шанс и устроить баттл в конце программы. Дюкова восприняла неудачу очень эмоционально.

«Ещё до кастинга было очень много моментов, которые меня заставляли нервничать, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Ната Дюкова. — Когда я вышла на сцену, от волнения тряслись ноги и руки. Танцевала на автомате, как профессионал, но меня всё равно немного покачивало. Я очень эмоциональный человек! Мне хотелось самой себе доказать, что я могу станцевать для всей России. И хотелось не подвести родной город, это тоже усиливало волнение».

Баттл между красноярской танцовщицей и конкурсанткой из Челябинска решил судьбу девушек на шоу в пользу первой. Все члены жюри сказали Нате Дюковой уверенное «да». Второй танец, по словам девушки, был импровизацией «от души».

Напомним, в сентябре двойняшки из кузбасского детского дома станцевали на шоу «Ты супер! Танцы».