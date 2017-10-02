Красноярский суд обязал РЖД сделать в электричках защиту от солнца

Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил иск прокурора и обязал Российские железные дороги обеспечить пассажирам солнцезащиту в электричках, узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Исковое заявление было подано после проверки, проведённой абаканским транспортным прокурором.

«Она показала, что ОАО „РЖД“ не были выполнены обязательства по передаче в аренду АО „Краспригород“ вагонов, годных для перевозки пассажиров в пригородном сообщении», — уточнило ведомство.

Так, по направлениям «Абакан — Бискамжа», «Междуреченск — Бискамжа» ездили электрички без солнцезащитных экранов, «необходимых для отражения солнечных лучей и термозащиты пассажиров». Также ведомство отметило, что стёкла в поездах не были тонированы.

Напомним, что в декабре 2016 года прокуратура оштрафовала красноярские электрички за грязные стены и слепящие окна.