 

Красноярскую школу оштрафовали за отсутствие знаков о запрете курения

 2 октября, 16:31
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Красноярскую школу оштрафовали за отсутствие знаков о запрете курения
Фото с сайта pixabay.com

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей школе № 18 Лесосибирска Красноярского края за отсутствие знаков «О запрете курения табака» в местах общего пользования, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевого Роспотребнадзора 2 октября.

Красноярский краевой суд рассмотрел жалобу руководства средней образовательной школы № 18 Лесосибирска по делу об административном правонарушении по статье 6.25. КоАП РФ («Несоблюдение требований к знаку о запрете курения <...>») и поддержал позицию Роспотребнадзора, выдвинувшего обвинение.

Ранее во время проведения плановой проверки в школе № 18 сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения требований законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака — в местах общего пользования школы отсутствовали знаки «О запрете курения табака». Главный государственный санитарный врач по Лесосибирску признал школу виновной и назначил административный штраф в размере 60 тысяч рублей.

Законный представитель школы не согласился с обвинением и подал в Лесосибирский городской суд жалобу с просьбой переквалифицировать деяние с 3 на 1 часть и назначить штраф в размере 30 тысяч рублей. Суд удовлетворил жалобу.

Затем представитель школы подал жалобу в Красноярский краевой суд, в которой просил прекратить производство по делу и ограничиться устным замечанием, а решение Лесосибирского суда отменить, на что получил отказ.

Напомним, в январе в новосибирском Академгородке полицейские проверяли обстоятельства драки между жителем соседнего с лицеем дома и подростка из-за курения во дворе.

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