 

Кузбасский бизнесмен Тиньков объявил о создании собственной криптовалюты

 2 октября, 11:25
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Кузбасский бизнесмен Тиньков объявил о создании собственной криптовалюты
Фото с сайта globallookpress.com

Олигарх из Кузбасса и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил о своём намерении создать собственную криптовалюту Tincoin, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения агентства «РИА Новости» 2 октября.

О своей готовности к созданию криптовалюты Олег Тиньков написал на личной странице в социальной сети Facebook.

«Чувствую, прямо на глазах теряем технологическое лидерство. Пора запускать TinCoin , что думаете? Мы практически готовы...» — написал Тиньков.

Издание отмечает, что некоторые страны уже открыли рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. На данный момент самой популярной криптовалютой в мире является Bitcoin. Однако, несмотря на опыт других стран, Центральный банк России неоднократно заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и предупреждал о высоких рисках их использования, видя в них признаки «финансовой пирамиды».



Короче: криптовалюта

По мнению доктора экономических наук Владимира Клисторина из новосибирского Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, Bitcoin на мировом рынке стал прежде всего предметом биржевой игры, участники которой стараются купить подешевле, дождаться пиковой цены и продать. Правда, при этом некоторые игроки, в том числе россияне, используют Bitcoin и как средство накопления, поскольку риски падения стоимости криптовалюты смягчаются тем, что выпуск каждого нового Bitcoin обходится дороже предыдущего. Но факторы, способные негативно повлиять на курс этой валюты, есть.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев пояснил агентству «РИА Новости», что российские власти решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрироваться на легализации технологии блокчейн. По мнению экспертов, технология позволяет серьёзно оптимизировать издержки бизнеса и государства. Издание отмечает, что «Тинькофф банк» активно участвует в подобных проектах.

В настоящее время «Тинькофф банк» состоит в ассоциации «ФинТех», которая занимается разработкой и внедрением новых технологических решений для развития финансового рынка. Также кредитная организация в начале июля вошла в проект по созданию консорциума для исследования и применения технологии блокчейн и её производных.

Напомним, в сентябре новосибирская компания разработала и установила инновационные терминалы для продажи криптовалюты Bitcoin в пяти районах города.

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