 

Новосибирская морозостойкая облепиха заинтересовала учёных и аграриев Монголии

 2 октября, 11:30
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Новосибирская морозостойкая облепиха заинтересовала учёных и аграриев Монголии
Фото с сайта globallookpress.com

Монгольские агропредприятия, занимающиеся разведением облепихи, возможно, перейдут на сорта, созданные в новосибирском Институте цитологии и генетики СО РАН, поскольку они морозоустойчивы и созревают в различные периоды, что облегчает сбор ягоды, узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения пресс-службы института.

Для того, чтобы ознакомиться с выведенными в Сибири сортами, в Новосибирске побывала делегация представителей нескольких монгольских университетов, а также научных и агропромышленных организаций. В последние годы в Монголии активно идёт промышленное разведение облепихи, но одной из главных проблем является отсутствие качественного посадочного материала.

Специалисты Института цитологии и генетики рассказали зарубежным коллегам о накопленном богатом опыте в разведении этой культуры. В последние годы сотрудниками ИЦиГ были созданы собственные сорта облепихи с использованием радиологических методов селекции (что является их уникальной чертой), которые пользуются популярностью у потребителей.

Для монгольской делегации наиболее важными оказались такие свойства ягоды, как повышенная плотность кожуры (что делает её более устойчивой к заморозкам) и распределение сортов по срокам созревания от ранних (начало сентября) до поздних (конец сентября). Соответственно, одновременное использование разных сортов заметно расширяет сроки уборки урожая, что весьма важно для крупных хозяйств. В ходе переговоров с монгольской стороной обсуждалась не только поставка посадочного материала, но и оказание сотрудниками ИЦиГ консультационных услуг, и стажировка монгольских специалистов в Новосибирске.

По словам ведущего агронома сектора интродукции и технологии возделывания сельскохозкультур ИЦиГ Олега Поцелуева, сотрудничество с монгольскими агропредприятиями возможно и по другим направлениям.

«Когда мы рассказали, чем занимаются сотрудники ИЦиГ и его филиала — СибНИИРС, оказалось, что у нас помимо облепихи есть много потенциальных возможностей для совместной работы. В частности, в сфере создания новых сортов пшеницы, поскольку эта зерновая культура широко распространена и в Монголии. Так что, возможно, наш круглый стол по облепихе станет лишь первым шагом в большом и плодотворном сотрудничестве», — выразил надежду специалист.

По итогам визита зарубежной делегации стороны договорились о составлении конкретного договора или меморандума о сотрудничестве между ИЦиГ СО РАН и Монголией.

Напомним, в конце мая губернатор Хакасии Виктор Зимин одобрил проект создания в республике «самого большого в Европе» сада.

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