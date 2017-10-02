Неизвестные пробили трёхмесячному котёнку лёгкое в Красноярске

Местный житель обратился к волонтёрам Красноярска с раненым котёнком — позже врачи обнаружили у него прокол оболочки лёгкого, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «ПУТЬ ДОМОЙ!!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек нашёл в подъезде рыжего котёнка с ранами в районе лопаток, однако в ветеринарной клинике его не приняли без денег. Тогда парень обратился к красноярской зоозащитнице Марии Патуринской, которая взяла заботу о животном на себя — она назвала подопечного Гошей. На второй день Гоша стал тяжело дышать и отказался от еды. Данные рентгенографии стали поводом для стационарного лечения.

«Он в стационаре уже третий день, у него плевмоторекс (проткнута плевра лёгкого), ему требуется откачка воздуха, иначе он задохнётся», — написала в группе активистка.

Врачи приняли животное на лечение в долг, куратор просит неравнодушных людей помочь оплатить дорогостоящие манипуляции.

«Прогнозы пока осторожные, каждые 5-8 часов откачивают воздух, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Мария Патуринская. — Неделю точно будет в стационаре. Радует, что он сегодня сам смог доползти до лотка и вернуться в клетку, сам попил. Три дня назад я насильно поила его из шприца».

Патуринская сообщила, что на данный момент нет сомнений в том, что увечья животному нанёс человек.

Напомним, в конце августа нетрезвый житель Красноярска задушил во дворе не понравившуюся ему собаку на глазах у детей.