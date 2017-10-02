 

Австралийский оратор Ник Вуйчич расскажет в Новосибирске о жизни без рук и ног

 2 октября, 12:35
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Австралийский оратор Ник Вуйчич расскажет в Новосибирске о жизни без рук и ног
Фото с сайта globallookpress.com

Известный австралийский миллионер и мотивационный оратор Ник Вуйчич представит в Новосибирске шоу «Жизнь без границ», узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения «ГТРК Новосибирск».

26 ноября в Новосибирском Экспоцентре состоится шоу Ника Вуйчича «Жизнь без границ». Организаторы ожидают более семи тысяч посетителей. Стоимость билетов на встречу с Вуйчичем варьируется от 1 до 25 тысяч рублей.

Ник Вуйчич — австралийский мотивационный оратор, миллионер, основатель благотворительного фонда, меценат, писатель и певец.

Вуйчич родился с редким наследственным заболеванием — синдромом тетраамелии, который приводит к отсутствию рук и ног. Переживая по поводу инвалидности в детстве, он научился жить со своим недостатком, делясь своим опытом с окружающими и став всемирно известным мотивационным оратором.

Его выступления в основном обращены к детям и молодёжи (в том числе и с ограниченными возможностями), в надежде на активизацию в них поиска смысла жизни и развития своих способностей, и состоят из рассуждений о христианстве, Боге, провидении, свободе воли.

Ник Вуйчич живёт полноценной жизнью и помогает развивать свои способности другим людям. В своих интервью он неоднократно заявлял: «Моя миссия — это помочь людям найти свой путь в жизни».

Напомним, в августе мэрия Новосибирска сообщила о том, что в Новосибирске откроется филиал региональной сети школ инклюзивного театрального образования «Инклюзион» — в ней смогут обучаться люди с разными возможностями здоровья.

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