 

Новосибирские неврологи обсудили эффективные методы диагностики болезни Альцгеймера

 2 октября, 13:13
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Новосибирские неврологи обсудили эффективные методы диагностики болезни Альцгеймера
Фотография Марии Тищенко

В Новосибирске при участии специалистов сети многопрофильных клиник «Сибнейромед» прошла конференция, посвящённая методам диагностики нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера, узнал корреспондент Сиб.фм у невролога клиники Ольги Дорониной 2 октября.

Болезнь Альцгеймера, как и другие нейродегенеративные заболевания, трудно диагностировать на ранних стадиях. Среди проявлений этих болезней есть такие симптомы, как снижение интеллекта, внимания, памяти и других видов мозговой деятельности мозга.

«Это происходит потому, что ранние стадии болезни Альцгеймера, деменции с тельцами Леви, лобно-височной деменции и других болезней неспецифичны и могут маскироваться под повышенную утомляемость, тревожность или перепады настроения. У человека снижается критика к своему состоянию, и он не всегда способен обратиться к врачу самостоятельно, а родственникам и сослуживцам изменения становятся заметны на поздних стадиях. Между тем эффективность лечения, как и качество и продолжительность жизни, напрямую зависят от того, как рано было начато лечение, — пояснила Ольга Доронина.


Фотография предоставлена клиникой «Сибнейромед»

В клинике есть возможность бесплатной диагностики болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний благодаря специальным программам международных и российских клинических исследований. Кроме того, разработан многокомпонентный алгоритм диагностики, который, по словам доктора Дорониной, включает в себя детальное обследование: начиная от беседы врача с пациентом и нейрокогнитивного тестирования до высокотехнологичных методов, таких как полисомнография, МРТ, генетические исследования.

Ольга Доронина считает, что будущее за комплексными методами диагностики болезни Альцгеймера, причём простыми и доступными населению.

«Например, существует ряд нейропсихологических опросников, проведение которых занимает от 5 до 30 минут, на основании которых уже можно сделать вывод о причинах ухудшения памяти у пациента.

Нейропсихологическое тестирование — это альфа и омега диагностики, ими необходимо владеть в совершенстве», — добавила невролог.

Она рассказала также, что учёные всего мира сейчас заняты поиском маркёров болезни Альцгеймера в крови, но пока не удалось найти специфичных белков или антител, наличие которых свидетельствовало бы о развитии заболевания. Поэтому важнейшим скрининговым методом остаётся разговор с пациентом и внимательное отношение специалиста.


Фотография предоставлена клиникой «Сибнейромед»

«Количество пациентов увеличивается с каждым годом — это связано с общим „постарением“ населения, с повышением информированности граждан. Средний возраст пациентов, впервые обратившихся с жалобой на ухудшение памяти и внимания, составляет 52–65 лет, но обращения людей более молодого или старшего возраста — тоже не редкость», — уточнила доктор Ольга Доронина.

Симптомы, на которые следует обратить внимание в первую очередь, — это нарушение памяти на недавние события, в то время как отдалённое прошлое вспоминается с подробными деталями; способности к обучению.

«Должны насторожить изменения в психоэмоциональном состоянии: появившаяся плаксивость, потеря интереса к жизни, раздражительность, неспособность к волевым действиям или обидчивость без явной причины могут быть первыми синдромами.

Пациенты с начавшейся болезнью Альцгеймера также могут теряться в знакомых местах, уходить из дома, вести себя асоциально или агрессивно.

Изменяется их внешний вид и поведение: появляется неряшливость, неопрятность, агрессия, подозрительность. В быту могут появиться новые необычные пищевые привычки или измениться характер сна. В редких случаях могут возникнуть галлюцинации и психотические нарушения», — предупредила специалист.

Напомним, что в июле новосибирские учёные доказали положительное действие ионов Скулачёва на поздней стадии признаков болезни Альцгеймера у крыс OXYS.

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