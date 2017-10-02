 

Новосибирские синоптики сообщили о ночных заморозках и мокром снеге

 2 октября, 13:43
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские синоптики сообщили о ночных заморозках и мокром снеге
Фото с сайта pixabay.com

Синоптики пообещали жителям Новосибирской области во время рабочей недели ночные заморозки до −5 °С и частые осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказал корреспонденту Сиб.фм 2 октября пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу, 3 октября ночью воздух прогреется до 0...+5 °С, а днём до +6...+11 °С. Температурный фон 4 октября будет в пределах 0...-5 °С в ночное время, и +3...+8 °С в дневное.

«Мы предполагаем, что погода будет определяться циклонической системой над районами западной Сибири, поэтому она будет неустойчивой с частыми осадками в виде дождя, снега и с постепенным понижением температуры в ближайшие трое суток. Наиболее существенная волна холода ожидается после 5 октября», — сообщил Ренад Ягудин.

Напомним, в сентябре синоптики говорили о том, что в Новосибирской области сохранится холодная погода, которая будет постепенно ухудшаться.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 сентября, 15:26 • репортаж

Параплан и квадрокоптер

Второй репортаж участника автопробега — из Шерегеша.

Дом для хоккея

 27 сентября, 22:14 • колонка
Совет депутатов
города Новосибирска

Филиппины, ураганы и шахматы

 25 сентября, 11:24 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
присоединяйтесь!
    