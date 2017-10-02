Новосибирские синоптики сообщили о ночных заморозках и мокром снеге

Синоптики пообещали жителям Новосибирской области во время рабочей недели ночные заморозки до −5 °С и частые осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказал корреспонденту Сиб.фм 2 октября пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу, 3 октября ночью воздух прогреется до 0...+5 °С, а днём до +6...+11 °С. Температурный фон 4 октября будет в пределах 0...-5 °С в ночное время, и +3...+8 °С в дневное.

«Мы предполагаем, что погода будет определяться циклонической системой над районами западной Сибири, поэтому она будет неустойчивой с частыми осадками в виде дождя, снега и с постепенным понижением температуры в ближайшие трое суток. Наиболее существенная волна холода ожидается после 5 октября», — сообщил Ренад Ягудин.

Напомним, в сентябре синоптики говорили о том, что в Новосибирской области сохранится холодная погода, которая будет постепенно ухудшаться.