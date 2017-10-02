Следственные органы Забайкальского края направили в суд многотомное уголовное дело, возбуждённое в отношении 36 жителей региона, подозреваемых в кражах скота — по версии следствия, в течение пяти лет бандой руководили оперативные сотрудники полиции, узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения краевого следкома.

По версии следствия, члены преступного сообщества с 2009 по 2013 годы похищали и забивали домашний скот, а затем сбывали мясо. Всего участникам банды инкриминируется 170 краж скота. В общей сложности было похищено 630 животных, а ущерб собственникам составил более 15 млн рублей.

Особую сложность в расследовании преступлений банды составляло то, что кражи были совершены в 60 населённых пунктах Забайкальского края. В итоге следствию пришлось провести свыше 15 тысяч процессуальных действий, а объём материалов уголовного дела составил 175 томов.

Участники и создатели преступного сообщества обвиняются по частям 2 и 3 статьи 210 УК РФ («Создание, руководство и участие в преступном сообществе»). Рядовым членам банды может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а тем, кто руководил бандой, являясь действующим сотрудником полиции, грозит до 20 лет лишения свободы.



Напомним, в марте в Туве к трём годам лишения свободы был приговорён местный житель, который пытался с оружием в руках угнать чужой табун лошадей.