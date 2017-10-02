Первый в России памятник депутату Иосифу Кобзону появился в Забайкалье

Бюст народному артисту СССР и депутату Госдумы Иосифу Кобзону установлен на Аллее Героев в посёлке Агинское Забайкальского края, узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения пресс-службы администрации Агинского Бурятского округа.

Памятник установлен в центре населённого пункта напротив здания окружной администрации. Также там появились два новых бюста: герою России чабану Бабу-Доржо Михайлову и герою труда Российской Федерации чабану Далаю Гунгаеву.

«В этом году ровно 20 лет с того дня, когда Иосиф Давыдович стал депутатом Государственной Думы от Агинского округа. Все эти годы он достойно представляет округ, а теперь и Забайкальский край в высшем законодательном органе нашей страны. Мы по праву гордимся им, а он — нашей агинской землёй», — сказал член Совета Федерации Баир Жамсуев.

Информационное агентство ТАСС пишет, что это первый бюст Иосифу Кобзону в России. При этом в 2003 году памятник был установлен в Донецке — его открытие приурочили к Дню города и 66-летию народного артиста СССР, который родился в Донецкой области.

Напомним, что в сентябре 2016 года депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон на встрече с журналистами предложил сменить руководителя региона Наталью Жданову, если она не сможет решить проблемы с зарплатами бюджетников и пенсиями.