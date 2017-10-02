 

Краснокнижная птица за 1,4 млн рублей появилась на новосибирском «Авито»

 2 октября, 13:10
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Краснокнижная птица за 1,4 млн рублей появилась на новосибирском «Авито»
Фото с сайта avito.ru

Жителям Новосибирска предложили приобрести птенца попугая редкого вида, который находится под угрозой уничтожения, узнал 2 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Гиацинтовый ара за 1,4 млн рублей выставлен на продажу на новосибирском «Авито». Попугай занесён в Красную книгу.

«В продаже выкормыш — малыш гиацинтовый ара, — написал автор объявления. — Все документы, окольцован. Находится не в Новосибирске, но есть доставка сюда и в другие города России».

В телефонном разговоре с корреспондентом Сиб.фм продавец подтвердил наличие товара и сообщил, что птица выведена в питомнике.

Данный вид занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы, в мире насчитывается порядка 6,5 тысячи особей.

Объявление разместила компания Zoo_ekzotica, которая зарегистрирована на сайте с 2015 года. Помимо попугая продавец предлагает приобрести детёнышей тигров, львов, каракалов и циветта, зелёную мартышку, розового какаду и нильского крокодила.

Напомним, в начале сентября новосибирский суд запретил объявление о продаже филина в интернете.

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