Родители и двое детей погибли при пожаре в Кемеровской области

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в посёлке Бенжереп 1-й Кемеровской области; в доме находились родители и пятеро детей — трое из них спаслись, узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения пресс-службы следственного комитета.

В Новокузнецком районе произошло возгорание жилого дома. После тушения пожарные обнаружили тела 30-летнего мужчины, его 32-летней супруги, а также двух детей девяти и трёх лет. Судмедэксперты не обнаружили «каких-либо прижизненных телесных повреждений».

По информации правоохранителей, выжившие дети рассказали, что шестилетнего мальчика родители выкинули на улицу через окно. Врачи госпитализировали его.

«По предварительной информации, накануне мужчина выпивал. Также известно, что трёхлетний ребёнок ранее неоднократно играл со спичками, поджигая игрушки и предметы мебели. Накануне дети рассказывали соседям, что он снова брал спички», — выяснило ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Они устанавливают обстоятельства происшествия и причину смерти людей.

Напомним, что в сентябре семилетняя девочка погибла из-за взрыва газа в Новосибирске.