Телеведущий временно возглавил законодательное собрание Красноярского края

Известный красноярский тележурналист Алексей Клешко назначен исполняющим обязанности спикера законодательного собрания Красноярского края вместо занимавшего этот пост в течение последних 19 лет Александра Усса, которого президент РФ назначил на должность врио губернатора региона, узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения краевого парламента.

О назначении Клешко заявил сам Александр Усс, принявший в своём новом статусе участие в заседании совета заксобрания. Врио губернатора также выразил надежду на то, что новый спикер будет избран депутатами 19 октября.

47-летний Алексей Клешко известен в Красноярском крае в первую очередь как ведущий вечернего эфира на телеканале ТВК. Согласно информации на официальном сайте заксобрания он имеет неоконченное высшее образование по специальности «журналистика». С 1996 года занимал должность депутата красноярского горсовета, с 2001 года непрерывно является депутатом краевого парламента.

Среди профессиональных достижений Клешко как журналиста значится победа во всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион 2014» в категории «Лучший интервьюер». Награда была присуждена за интервью с бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным.

Напомним, о назначении Александра Усса на должность врио губернатора Красноярского края Кремль сообщил 29 сентября.