 

Уходивший от полицейской погони пьяный водитель Lexus протаранил пять автомобилей в Томске

 2 октября, 12:32
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Уходивший от полицейской погони пьяный водитель Lexus протаранил пять автомобилей в Томске
Фото с сайта globallookpress.com

Нетрезвый водитель Lexus в Томске протаранил пять автомобилей, включая патруль ДПС, уходя от полицейской погони — в результате ДТП пострадали пенсионерка и ребёнок, узнал корреспондент Сиб.фм 2 октября из сообщения ГУ МВД по Томской области.

Инцидент произошёл 1 октября в утреннее время, когда в дежурную часть ГИБДД поступила информация о том, что по городу передвигается автомобиль Lexus, которым управляет предположительно нетрезвый водитель. Вскоре подходившая по описанию иномарка была остановлена, однако во время проверки документов водитель Lexus резко тронулся с места и попытался скрыться.

Экипаж ДПС начал преследование вероятного нарушителя. За время движения по оживлённым улицам города водитель Lexus, уходя от погони, неоднократно создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Так, двигаясь по Богашёвскому тракту, иномарка столкнулась сразу с тремя автомобилями: ВАЗом, Hyundai и Toyota. В результате были травмированы четырёхлетний мальчик и 75-летняя женщина — пассажиры автомобиля Тоyota.

Продолжив движение, Lexus протаранил патрульный автомобиль ДПС, а затем, добравшись до посёлка Предтеченск, врезался в автомобиль ВАЗ—2106, в результате чего отечественный автомобиль вылетел с проезжей части в кювет. Нарушителя задержали в посёлке Апрель. Как установили сотрудники ГИБДД, за рулём транспортного средства находился 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя возбуждено сразу несколько административных производств, в том числе по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, по факту оставления места ДТП, за выезд на встречную полосу и невыполнение требования об остановке автомобиля.

Напомним, в июле в городе Ангарске Иркутской области водитель иномарки, скрываясь от полиции, сбил сотрудника ППС и протаранил полицейский УАЗ, в результате и сам нарушитель, и двое стражей порядка были госпитализированы.

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