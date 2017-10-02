Жителя Новосибирска напугала «пустая» лодка посреди реки

Очевидец сообщил новосибирским спасателям, что на Оби стоит на якоре пустующая лодка, узнал 2 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в соцсети «ВКонтакте».

Утром в воскресенье, 1 октября, пустое маломерное судно заметили в Советском районе Новосибирска на акватории реки Оби. Очевидец позвонил в диспетчерскую службу спасателей и сообщил, что в 200 метрах ниже по течению от маяка подходного канала стоит лодка на якоре без признаков человека поблизости.

Спасатели прибыли на место и при осмотре судна обнаружили спящего рыбака — мужчину в возрасте 48 лет. Сотрудники спасательной службы провели с ним беседу, напомнив об опасностях, которые поджидают на воде в это время года.

Напомним, в сентябре новосибирские спасатели нашли унесённых ночью рыбаков.