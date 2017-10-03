Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении управделами губернатора

Следователи возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края — он подозревается в превышении полномочий, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения пресс-службы регионального следкома.

По данным ведомства, в 2016 году подозреваемый организовал незаконную покупку трёх автомобилей иностранного производства общей стоимостью более 18 млн рублей.

При этом деньги из краевого бюджета были выделены на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления. Следствие считает, что он сделал это, «явно выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурентных процедур».

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Согласно информации на официальном сайте Алтайского края, управление делами губернатора и правительства региона возглавляет Алексей Белобородов.

Напомним, что в июле суд признал бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова виновным в получении взяток, а его жену Татьяну — в посредничестве во взяточничестве.