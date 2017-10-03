 

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении управделами губернатора

 3 октября, 16:01
подходящие темы
Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении управделами губернатора
Фото с сайта mvdlnr.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края — он подозревается в превышении полномочий, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения пресс-службы регионального следкома.

По данным ведомства, в 2016 году подозреваемый организовал незаконную покупку трёх автомобилей иностранного производства общей стоимостью более 18 млн рублей.

При этом деньги из краевого бюджета были выделены на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления. Следствие считает, что он сделал это, «явно выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурентных процедур».

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Согласно информации на официальном сайте Алтайского края, управление делами губернатора и правительства региона возглавляет Алексей Белобородов.

Напомним, что в июле суд признал бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова виновным в получении взяток, а его жену Татьяну — в посредничестве во взяточничестве.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 сентября, 15:26 • репортаж

Параплан и квадрокоптер

Второй репортаж участника автопробега — из Шерегеша.
 27 сентября, 19:46 • статья

Отставка Толоконского: как это было

Как Виктор Толоконский уходил с должности губернатора Красноярского края и как распространялась информация.
 27 сентября, 12:16 • репортаж

Города и скалы

Первый отчёт из автопробега по сибирскому «Золотому кольцу» и первый кузбасский снег.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
присоединяйтесь!
    