Деньги на уход за могилами ветеранов попали на счёт сына красноярской экс-чиновницы

Экс-чиновница в Красноярском крае похитила более 200 тысяч рублей, предназначенных для ухода за могилами участников Великой Отечественной войны, узнал 3 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Бывшая сотрудница администрации Бирилюсского района Красноярского края подозревается в присвоении денег, выделенных для оказания помощи по благоустройству могил участников ВОВ.

По данным следствия, чиновница перевела около 220 тысяч рублей на счёт 21-летнего сына. На данный момент подозреваемая полностью возместила нанесённый ущерб.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на шесть лет.

Напомним, в 2016 году стало известно, что пенсионерка из Хакасии пойдёт под суд по обвинению в краже 900 тысяч рублей у сирот.