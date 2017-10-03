 

Красноярские депутаты вручили знаменитой пенсионерке-путешественнице 5 тысяч рублей

 3 октября, 14:43
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Красноярские депутаты вручили знаменитой пенсионерке-путешественнице 5 тысяч рублей
Елена Ерхова и Александр Васильев, стоп-кадр с сайта youtube.com

Депутаты красноярского городского совета наградили почётной грамотой 90-летнюю пенсионерку Елену Ерхову, прославившуюся в СМИ и интернете как «путешественница баба Лена», узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения интернет-газеты Newslab.ru.

Красноярская пенсионерка стала популярной в социальных сетях в конце 2016 года, когда российские туристы встретили её во Вьетнаме, где женщина путешествовала без сопровождения, несмотря на плохое зрение и слабое знание иностранных языков. Выяснилось, что в первую заграничную поездку Елена Ерхова отправилась в 83 года, отложив деньги с пенсии. В последующие несколько лет она в одиночку побывала в Германии, Польше, Чехии, Турции, Израиле.

В декабре 2016 года пенсионерка стала героиней популярного телевизионного ток-шоу «Модный приговор» и ещё нескольких других подобных передач.

Торжественная церемония награждения путешественницы прошла во время рабочего заседания красноярского горсовета. Как отметила, вручая грамоту, спикер Татьяна Казанова, пенсионерка «прославила Красноярск далеко за его пределами». После награждения сама Елена Ерхова обратилась к депутатам с кратким советом.

«Что я могу сказать всем? Больше путешествуйте», — пожелала она.

Как уточняет телеканал ТВК, вместе с грамотой путешественница получила денежную выплату в 5 тысяч рублей. Официальная формулировка причины награждения, указанная в грамоте — «За заслуги в развитии и повышении экономического потенциала города Красноярска».

Напомним, в начале сентября новосибирские байкеры отправились в кругосветное путешествие, чтобы показать в зарубежных странах, что разные языки и вероисповедания не являются помехой для взаимопонимания.

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