Геопарк ЮНЕСКО появится на Байкале

Специалисты Иркутского научного центра СО РАН намерены до конца октября приступить к созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО, который будет заниматься развитием познавательного и образовательного туризма, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Геопарк разместится в Тажеранской степи на берегу озера Байкал и на острове Ольхон. Проект предусматривает создание сети научно-образовательных центров, посвящённых различным направлениям изучения озера и его побережья, каждый из центров будут курировать ведущие научные институты Иркутска.

Так, например, предполагается, что посёлок Бугульдейка станет центром по изучению геофизики, а его научным куратором выступит Институт земной коры СО РАН. В посёлке Еланцы разместится центр по географии, куратором которого станет Институт географии СО РАН. В селе Черноруд появится центр геологии, а в селе Сахюрта — центр археологии. На острове Ольхон, в посёлке Узуры, расположенном возле самого глубокого места на озере Байкал, планируется организовать центр по изучению воды и гидробионтов, куратором которого будет Лимнологический институт СО РАН.

Отмечается, что проект геопарка на Байкале создан благодаря международному научному сотрудничеству, а его прототипом стал французский геопарк «Шабле».

«Опыт создания „Шабле“, одного из первых геопарков в Европе, показывает, насколько это трудоёмкий и долговременный процесс. С 2003 года, когда был обозначен парк, до 2007 года длилась организационная часть, а полная реализация проекта закончилась к 2010 году. Территория будущего „Байкальского геопарка“ хорошо и всесторонне изучена, что позволяет надеяться на более быструю реализацию проекта», — выразил уверенность заместитель директора ИНЦ СО РАН Василий Щербак.



Напомним, в августе озеро Байкал возглавило рейтинг самых популярных туристических мест России Всемирного наследия ЮНЕСКО, в десятку вошли ещё четыре объекта Сибири.