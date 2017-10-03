 

Кузбасский гипертоник потратил 1,2 млн рублей на излечение с помощью магии

 3 октября, 16:24
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Кузбасский гипертоник потратил 1,2 млн рублей на излечение с помощью магии
Фото с сайта globallookpress.com

Полиция Кемеровской области разыскивает «целительницу», которая обещала избавить мужчину от порчи, вернуть здоровье и жену, а взамен убедила перечислить ей на мобильный номер около 1,2 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения ГУ МВД по региону.

Как выяснили сыщики, в середине июня года мужчина, только что перенёсший операцию и страдающий от повышенного давления, увидел в газете объявление о целительнице, которая может снять порчу и лечит от всех болезней. Житель Кемерова решил воспользоваться магическими услугами и позвонил по указанному телефону.

Его собеседница представилась целительницей, сообщила, что причиной нездоровья мужчины является наведённая на него порча, и предложила снять проклятье за несколько телефонных сеансов. В ходе общения житель Кемерова пожаловался также на семейные проблемы и попросил с помощью магии вернуть в семью ушедшую супругу. В период с июня по сентябрь 2017 года он перечислил целительнице около 1,2 млн рублей. Затем, осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

В местном ГУ МВД было возбуждено уголовное части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), подозреваемой женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле кемеровская полиция задержала женщину, которая за 30 тысяч рублей пообещала своей знакомой приворожить парня и потратила полученное вознаграждение на алкоголь.

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