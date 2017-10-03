 

Кемеровская учительница получила условный срок за поборы на личные нужды

 3 октября, 15:10
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Кемеровская учительница получила условный срок за поборы на личные нужды
Фото с сайта pixabay.com

Заводской районный суд города Кемерова вынес приговор 38-летней бывшей учительнице начальных классов — она собирала с родителей учеников деньги на мероприятия, которых не было, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Женщина собирала с родителей учеников деньги на мероприятия, которые не проводились, а также на учебные пособия — они не покупались. За три года обучения детей в начальной школе учительница получила 150 тысяч рублей.

«Следователю она рассказала, что оказалась в сложной финансовой ситуации, в том числе из-за кредитных обязательств, решила воспользоваться отсутствием контроля со стороны родителей, и собирала с них деньги под различными предлогами», — уточнило ведомство.

Суд вынес приговор по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), и назначил женщине два года лишения свободы условно. Также ей на два года запретили заниматься преподавательской деятельностью «в государственных, муниципальных и негосударственных высших, средних и дошкольных образовательных учреждениях».

Напомним, что в сентябре выпускник забайкальской школы попытался вынести из кабинета директора сейф.

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