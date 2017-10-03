Менеджер «Ленты» стал фигурантом трёх уголовных дел в Новосибирске

Менеджер крупной сети гипермаркетов получил незаконное вознаграждение за заключение договоров о поставке молочной продукции и стал подозреваемым по трём уголовным делам, узнал 3 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

В отношении менеджера сети гипермаркетов возбуждено три уголовных дела по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Следствие установило, что в период с июня по август 2017 года подозреваемый трижды получил деньги от поставщика молочной продукции. Решение о заключении договоров на поставку стоило руководителю коммерческой организации 291 тысячи рублей.

Ранее следственный комитет возбудил в отношении указанного лица уголовное дело по факту получения коммерческого подкупа в размере 427 тысяч рублей.

Пресс-служба Калининского районного суда сообщает, что речь идёт о дивизионном менеджере по управлению в ООО «Лента». На данный момент в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября.

Напомним, в 2016 году новосибирская ФАС нашла недобросовестную рекламу товара в гипермаркете «Лента».