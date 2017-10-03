Мужчина и двое детей погибли в результате ДТП на пешеходном переходе под Красноярском

Автомобиль Mitsubishi сбил насмерть мужчину и двух малолетних детей в городе Шарыпове Красноярского края, в момент наезда все трое пешеходов двигались по регулируемому переходу, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщени регионального ГУ МВД.

По данным полиции, наезд был совершён 2 октября около 21:00 по местному времени. Личности погибших устанавливаются, один из них — мальчик в возрасте 10-11 лет, второй ребёнок — девочка лет шести-семи.

Водитель, допустивший наезд на пешеходов, задержан сотрудниками полиции; что именно могло стать причиной ДТП, не уточняется.

Напомним, в начале сентября в посёлке Линёво Новосибирской области подростки на угнанном автомобиле сбили 88-летнего пенсионера, шедшего по пешеходному переходу, и скрылись с места происшествия.