 

Мужчина и двое детей погибли в результате ДТП на пешеходном переходе под Красноярском

 3 октября, 09:25
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Мужчина и двое детей погибли в результате ДТП на пешеходном переходе под Красноярском
Фото с сайта globallookpress.com

Автомобиль Mitsubishi сбил насмерть мужчину и двух малолетних детей в городе Шарыпове Красноярского края, в момент наезда все трое пешеходов двигались по регулируемому переходу, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщени регионального ГУ МВД.

По данным полиции, наезд был совершён 2 октября около 21:00 по местному времени. Личности погибших устанавливаются, один из них — мальчик в возрасте 10-11 лет, второй ребёнок — девочка лет шести-семи.

Водитель, допустивший наезд на пешеходов, задержан сотрудниками полиции; что именно могло стать причиной ДТП, не уточняется.

Напомним, в начале сентября в посёлке Линёво Новосибирской области подростки на угнанном автомобиле сбили 88-летнего пенсионера, шедшего по пешеходному переходу, и скрылись с места происшествия.

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