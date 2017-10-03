Переводчик актрисы Софи Лорен расскажет жителям Новосибирска об иностранных языках

День европейских языков пройдёт в государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) 7 октября; в нём примут участие представители восьми иностранных языков, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения организаторов.

Языковые центры Новосибирска объединятся, чтобы рассказать о пользе владения несколькими иностранными языками и современных способах их изучения.

О французском языке расскажут представители культурного центра «Альянс Франсез» в Новосибирске; об испанском, итальянском и английском — специализированные школы «Лингвомания», Tre scalini и АВС-центр. Новосибирский филиал Гёте-Института будет отвечать за немецкий язык, а ГПНТБ СО РАН — за польский. О культуре народа расскажут центр португальского языка «Роза Бранка» и Израильский культурный центр.

Перед участниками мероприятия выступит доцент кафедры романской филологии КемГУ Язгар Хайдаров, который был переводчиком актрисы Софи Лорен во время её визита в Сибирь. Он расскажет о том, как возможно в Сибири выучить три языка одновременно и стать полиглотом за несколько лет.

А полиглот из Челябинска Вадим Бакиров расскажет о том, как выбрать языки для изучения и поддерживать их уровень. Учителя школ и вузов узнают о дистанционных формах повышения квалификации Гёте-Института и «Релод», а также о новых форматах преподавания и интернет-ресурсах.

«Изучение одного или нескольких языков сегодня стало скорее нормой, чем роскошью, ведь изменяющийся мир предлагает больше возможностей и рабочих мест специалистам с одним или несколькими иностранными языками, границы межкультурного общения стираются, и нам открывается мир», — сказано в сообщении организаторов.

Напомним, что в сентябре новосибирские эксперты обсудили необходимость сокращения иностранных языков в школах.