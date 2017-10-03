 

Переводчик актрисы Софи Лорен расскажет жителям Новосибирска об иностранных языках

 3 октября, 16:38
подходящие темы
Переводчик актрисы Софи Лорен расскажет жителям Новосибирска об иностранных языках
Фото с сайта pixabay.com

День европейских языков пройдёт в государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) 7 октября; в нём примут участие представители восьми иностранных языков, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения организаторов.

Языковые центры Новосибирска объединятся, чтобы рассказать о пользе владения несколькими иностранными языками и современных способах их изучения.

О французском языке расскажут представители культурного центра «Альянс Франсез» в Новосибирске; об испанском, итальянском и английском — специализированные школы «Лингвомания», Tre scalini и АВС-центр. Новосибирский филиал Гёте-Института будет отвечать за немецкий язык, а ГПНТБ СО РАН — за польский. О культуре народа расскажут центр португальского языка «Роза Бранка» и Израильский культурный центр.

Перед участниками мероприятия выступит доцент кафедры романской филологии КемГУ Язгар Хайдаров, который был переводчиком актрисы Софи Лорен во время её визита в Сибирь. Он расскажет о том, как возможно в Сибири выучить три языка одновременно и стать полиглотом за несколько лет.

А полиглот из Челябинска Вадим Бакиров расскажет о том, как выбрать языки для изучения и поддерживать их уровень. Учителя школ и вузов узнают о дистанционных формах повышения квалификации Гёте-Института и «Релод», а также о новых форматах преподавания и интернет-ресурсах.

«Изучение одного или нескольких языков сегодня стало скорее нормой, чем роскошью, ведь изменяющийся мир предлагает больше возможностей и рабочих мест специалистам с одним или несколькими иностранными языками, границы межкультурного общения стираются, и нам открывается мир», — сказано в сообщении организаторов.

Напомним, что в сентябре новосибирские эксперты обсудили необходимость сокращения иностранных языков в школах.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 октября, 07:00 • интервью

Спекулятивность дизайна

Теоретик дизайна Бенджамин Браттон о том, какие интерфейсы помогут заглянуть в будущее и как измерять город.
 22 сентября, 13:41 • интервью

Закопай меня медведь!

Геолог Андрей Вишневский рассказал, какие камни можно найти в Сибири, как готовиться к экспедициям и передать любовь к профессии студентам.
 15 сентября, 07:00 • статья

Англо-французское наступление

Хочешь стать полиглотом? Будь им! Советы и рецепты выбирающим, какие иностранные языки учить
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
присоединяйтесь!
    