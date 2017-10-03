Похожий на снаряд предмет был найден за новосибирским роддомом

Взрывотехники проверили подозрительный предмет, найденный в новосибирском водоёме, рассказал 3 октября корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

Инцидент произошёл во вторник, 3 октября, около 16:00. При чистке водоёма в гаражно-строительном кооперативе по улице Кошурникова за роддомом № 4 был найден предмет, напоминающий снаряд.

«На место выехали сотрудники отдела полиции № 6 „Октябрьский“, также вызвали взрывотехников. Выяснилось, что предмет не представляет никакой угрозы», — сообщил корреспонденту Сиб.фм Михаил Бирюков.

Однако правоохранители изъяли находку с места происшествия для дальнейшего обследования.

Напомним, в сентябре житель Кемеровской области нашёл боевую гранату Первой мировой войны.