 

Похожий на снаряд предмет был найден за новосибирским роддомом

 3 октября, 19:02
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Похожий на снаряд предмет был найден за новосибирским роддомом
Фото с сайта novosti44.ru

Взрывотехники проверили подозрительный предмет, найденный в новосибирском водоёме, рассказал 3 октября корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

Инцидент произошёл во вторник, 3 октября, около 16:00. При чистке водоёма в гаражно-строительном кооперативе по улице Кошурникова за роддомом № 4 был найден предмет, напоминающий снаряд.

«На место выехали сотрудники отдела полиции № 6 „Октябрьский“, также вызвали взрывотехников. Выяснилось, что предмет не представляет никакой угрозы», — сообщил корреспонденту Сиб.фм Михаил Бирюков.

Однако правоохранители изъяли находку с места происшествия для дальнейшего обследования.

Напомним, в сентябре житель Кемеровской области нашёл боевую гранату Первой мировой войны.

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