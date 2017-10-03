 

S7 объявила о новых прямых рейсах из Новосибирска в Челябинск

 3 октября, 10:32
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S7 объявила о новых прямых рейсах из Новосибирска в Челябинск
Фото Алёны Мартыновой

Авиакомпания S7 запускает новые регулярные рейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво в Челябинск, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения пресс-службы S7 Airlines.

С 3 октября начнут летать самолёты из Новосибирска в Челябинск. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам.

Вылетать из Новосибирска авиалайнеры будут в 21:40, прилетать в аэропорт Челябинска — в 22:05 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться в 22:45 и прибывать в Толмачёво в 3:00.

«Мы продолжаем активно развивать программу межрегиональных перевозок, в том числе расширяя маршрутную сеть из Новосибирска, — пояснил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников. — Новые рейсы позволяют пассажирам из Челябинска путешествовать с удобной стыковкой в аэропорту Толмачёво по российским и зарубежным городам маршрутной сети S7 Airlines. За последние месяцы в расписании аэропорта Толмачёво также появились прямые рейсы в Тюмень, Ноябрьск, Нижневартовск, Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Омск, Абакан, Пермь и Ростов».

Пассажирам предоставят современные самолёты Embraer 170, которые рассчитаны на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортабельном салоне экономического класса. Авиакомпания S7 первая в России стала экспуатировать самолёты этого типа.

Напомним, с 31 октября S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Караганду. Самолёты будут курсировать по вторникам и субботам.

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