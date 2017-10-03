 

Сельская учительница представит Новосибирскую область в финале всероссийского конкурса

 3 октября, 13:06
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Сельская учительница представит Новосибирскую область в финале всероссийского конкурса
Фото из группы «Учитель года России» в соцсети «ВКонтакте»

Учитель из посёлка Маяк Искитимского района Новосибирской области Светлана Королькова вошла в число лауреатов финала конкурса «Учитель года России» в Сочи, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте министерства образования Новосибирской области.

Новосибирская участница вошла в список из 15 лауреатов по итогам II очного тура Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017».

Как следует из карточки участника на сайте конкурса, Светлана Королькова преподаёт географию в поселковой школе, её педагогический стаж — 18 лет. Участница определила свой девиз так: «Живя в реальном мире, стремись к невероятному!»

В первых двух турах учителя проводили открытый урок, методический совет, мастер-классы для коллег и представляли собственный образовательный проект.

III тур будет проходить в Москве. Финалистов ждёт дискуссия с участием министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Победителя объявят в День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлёвском дворце.

Сибирь на конкурсе представляют ещё два лауреата: учительница математики из Забайкальского края и учитель истории и обществознания от Омской области.

Напомним, в июне педиатр областной больницы стала победителем новосибирского конкурса «Врач года — 2017».

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