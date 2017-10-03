Власти ввели режим ЧС в забайкальском посёлке Кокуй

В посёлке городского типа в Забайкальском крае введён режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки угля для отопления домов, узнал 3 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Администрация посёлка Кокуй Сретенского района Забайкальского края объявила об острой нехватке топлива для теплоснабжения домов.

«Из-за нехватки угля в муниципальной котельной введён режим чрезвычайной ситуации. Власти решают вопрос с его поставкой», — цитирует информагентство собеседника в администрации.

На данный момент все дома, отапливаемые муниципальной котельной, получают тепло. Однако запасов хватит не более чем на три дня.

ТАСС сообщает, что глава поселковой администрации Валерий Макаров заявил о проблемах с отоплением в двух многоквартирных домах, в которых живут военнослужащие. По его словам, из-за того, что люди включили обогреватели, начались перебои с электроэнергией.

Напомним, в сентябре власти Хакасии объявили режим ЧС в трёх районах из-за снегопада.