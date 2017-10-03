Житель Новосибирска попросил наградить инспектора ГИБДД

Инспектор полка ДПС обезоружил человека, стрелявшего в центре Новосибирска, — очевидец попросил поощрить храбрость правоохранителя, узнал 3 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Очевидец вооружённого конфликта обратился в полицию с письменной просьбой наградить сотрудника, обезвредившего нарушителя.

Инцидент произошёл ночью 23 сентября на улице Нарымской. В ходе конфликта один из его участников вытащил оружие и дважды выстрелил.

«Сотрудник ДПС Алексей Кошелев, прибыв на место происшествия, первым бросился наперерез нарушителю, а затем совместно со своими коллегами разоружил злоумышленника и надел на него наручники», — цитирует пресс-служба письмо свидетеля событий.

Автор заявил, что «гордится такими сотрудниками полиции», и попросил поощрить Кошелева за решительные действия.

«За смелость, проявленную при задержании вооружённого преступника, старший лейтенант полиции Алексей Кошелев будет представлен к поощрению», — сообщает ведомство.

Напомним, в 2015 году полицейский в Хакасии загородил своей машиной автобус с детьми от лобового столкновения с иномаркой.