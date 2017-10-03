Жители новосибирского Академгородка вышли на пикет против точечной застройки

В центре Новосибирска жители Академгородка вышли на пикет, требуя пересмотреть проект перезонирования территории на бульваре Молодёжи, а именно не занимать тротуар точечной застройкой, передаёт корреспондент Сиб.фм 3 октября с места событий.

3 октября в 15:00 в Первомайском сквере собрались около 20 человек, которые решили выразить возмущение внесением мэрией предложения о перезонировании тротуара на бульваре Молодёжи — территории общего пользования — в зону застройки.

«Публичные слушания по проекту назначены на 5 октября, и служители муниципалитета твёрдо заявляют, что противозаконное перезонирование будет утверждено: уже и землю выделили застройщику и, в обгон зонированию, приняли на слушаниях незаконное межевание, включив этот тротуар и озеленение общего пользования в участок застройщика, — рассказал представитель инициативной группы жителей бульвара Молодёжи Олег Лякин.

— Мы рассчитываем на то, что будет отменено перезонирование территории по бульвару Молодёжи.

И ждём разумного компромисса между жителями бульвара и застройщиком — жилищно-строительным кооперативом „Протон“. Компромисса о снижении количества квартир в этом проекте. При этом мы не требуем полностью отмены проекта, но снизить в полтора-два раза считаем необходимым. Тогда проект будет вполне разумным и удобным».

Участники пикета намерены привлечь внимание прокуратуры и полномочного представителя президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло к этой проблеме.

Редактор портала Academ.info Андрей Красиков, чей офис находится в 100 метрах от бульвара Молодёжи, заявил, что «бульвар обречён».

«Академгородок обречён, потому что здесь существует дефакто три вида собственности на землю: муниципальная, областная и федеральная. Всё бы ничего, но эта трёхголовость позволяет ловить рыбку в мутной воде. Жители живут себе живут, и вдруг узнают, что у них под окнами будут строить нечто. И они никак не могут на это повлиять, потому что есть право собственника Российской Федерации».

Красиков отметил, что новые 20-этажные дома могут спровоцировать транспортный коллапс, а на бульваре Молодёжи и прилегающих улицах с парковочными местами уже наблюдается напряжённая ситуация. Также он обратил внимание на то, что ситуация с Бульваром — не первый прецедент в Академгородке, касающийся точечной застройки и земельных отношений.

«Я не помню ни одного земельного решения новосибирского муниципалитета в Советском районе, которое было бы в пользу жителей, — подчеркнул он. — Что-то не припоминаю я, когда они в последний раз резервировали куски земли под детские садики, школы, больницы».

Напомним, в августе новосибирские активисты провели пикет против создания парка развлечений в Заельцовском бору.