 

Аналитики выбрали вакансии с зарплатой выше 150 тысяч рублей в Новосибирске

 4 октября, 12:40
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Аналитики выбрали вакансии с зарплатой выше 150 тысяч рублей в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Новосибирске стали инженер по ремонту гаджетов, хирург-стоматолог и профессиональный «коллектор», узнал 4 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы сайта по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

Аналитики сервиса «Зарплата.ру», опираясь на текущие предложения работы, составили топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске.

Открывает пятёрку самых дорогих специалистов инженер по ремонту персональных устройств. На сайте размещена вакансия с заработной платой 200 тысяч рублей. Работодателю требуется аккуратный, ответственный сотрудник, который умеет обращаться с паяльным контрольно-измерительным оборудованием.

На втором месте — вакансия визуализатора с заработной платой до 155 тысяч рублей. Претендентам необходимо знать программы ArchiCad, AutoCad, 3D Max, V-ray и Corona, а также иметь профильное архитектурное или инженерное образование.

Следующие три предложения делят третье-пятое места. Стоматолог-хирург со знанием имплантологии может рассчитывать на доход до 150 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит комплексная консультация и лечение пациентов. Требуется действующий сертификат по специальности «хирургическая стоматология».

Ежемесячный заработок в размере 150 тысяч рублей также предлагают веб-разработчику в международной компании в сфере разработки мобильных приложений. Предпочтения отдадут сотруднику с глубоким пониманием объективно-ориентированного программирования и опытом работы с JavaScript-frameworks.

На зарплату 150 тысяч рублей ищут ведущего специалиста выездного взыскания. Сотрудник должен будет выезжать на личном автомобиле и вести переговоры с клиентами, нарушающими порядок выплаты кредита. Работодатель предлагает копроративное обучение.

Для составления рейтинга были изучены порядка 10 тысяч предложений работы в Новосибирске.

Напомним, в октябре аналитики выяснили, что жители Сибири опасаются покупать абонементы в спортзал.

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