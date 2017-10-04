Археологи нашли в Туве уникальные ювелирные украшения из каменного угля

Уникальные ювелирные изделия из каменного угля, пролежавшие в земле более двух тысяч лет, найдены археологами на берегах Енисея в Туве, узнал корреспондент Сиб.фм 4 октября из сообщения ТАСС.

Артефакты обнаружены экспедицией специалистов Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН из Санкт- Петербурга, которые проводили раскопки в зоне затопления, возникшей под влиянием Саяно-Шушенской ГЭС.

По словам старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК Марины Килуновской, самые ценные открытия были сделаны на могильнике Ала-Тей, где исследуются погребения хунну — кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая с I века до нашей эры по II век нашей эры.



«В этом году мы нашли много погребений, они дали уникальные материалы — богатейшие поясные украшения. Пояс — главный атрибут у кочевников, поэтому он богато украшался различными бляшками, в основном из бронзы, но также есть очень интересные пряжки, сделанные из каменного угля», — рассказала Килуновская.

До сих пор во всём мире было найдено не более семи древних украшений из угля, в Туве в 2017 году обнаружено сразу четыре таких артефакта. Учёные предполагают, что владельцы этих изделий пришли на юг Сибири из Забайкалья или Монголии.

Найденные угольные пряжки имеют сравнительно большой размер — до 20 сантиметров в диаметре. Они украшены резными изображениями драконов и барсов или вставками из полудрагоценных камней — кораллов, сердоликов, бирюзы и нефрита.

Напомним, ранее стало известно, что археологи из Санкт-Петербурга обнаружили на границе с Монголией наскальные рисунки, которые могут изменить представления о жизни древних скифов.