Четыре вагона с углём сошли с рельсов в Красноярском крае

Специалисты выясняют обстоятельства железнодорожной аварии на станции в городе Ачинске Красноярского края — никто не пострадал, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября из сообщения пресс-службы Российской железной дороги.

По данным ведомства, на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошёл сход четырёх вагонов с углём в грузовом поезде. Пострадавших и угрозы экологии нет. Уточняется, что движение поездов через станцию частично восстановлено в 10:10 по местному времени.

«Ведутся восстановительные работы, в которых принимают участие свыше 140 сотрудников оперативных служб КрасЖД. Задействованы три восстановительных поезда со станций Ачинск, Мариинск и Красноярск», — передало ведомство.

Задержаны поезда дальнего следования № 76 Москва — Нерюнгри, № 86 Новосибирск — Красноярск, № 78 Новосибирск — Нерюнгри, № 269 Чита — Адлер. Также вышли из расписания два электропоезда, которые следуют по со станции Чернореченской до Боготола и обратно.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что в результате происшествия повреждён железнодорожный путь, задержаны четыре пассажирских поезда. На месте работает восстановительный поезд. Ачинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту схода вагонов.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия», — говорится в сообщении управления.

Напомним, что в июле поток грязи сдвинул с рельсов локомотив пассажирского поезда в Новосибирске.