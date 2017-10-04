Два человека пострадали из-за взрыва в речном порту Омска

Транспортная прокуратура в Омске начала проверку после взрыва в речном порту, в результате которого пострадали двое работников, узнал корреспондент Сиб.фм 4 октября из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, 4 октября в машинном отделении РТ-211 произошёл взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения из-за короткого замыкания. В результате пострадали капитан-механик — он отказался от госпитализации, и моторист — его врачи увезли с ушибами.

Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

«В 1:44 поступило сообщение о пожаре на теплоходе около причала речного порта в Ленинском округе. Пожар локализован в 2:26, ликвидирован в 5:31. К тушению привлекались 33 человека и семь единиц техники», — сообщило региональное управление МЧС.

Напомним, что в январе новосибирские пожарные ликвидировали возгорание на списанном теплоходе, который распологался в акватории Обского моря.