Интерпол задержал иркутского уличного грабителя в Великобритании

Сотрудники российского бюро Интерпола задержали в Лондоне мужчину по подозрению в грабеже, который он совершил в Иркутске в 2013 году, узнал корреспондент Сиб.фм 4 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Мужчина в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола доставлен в Москву. Его подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»).

По данным ведомства, в июле 2013 года он ограбил случайного прохожего, отняв у него мобильный телефон. Пострадавший обратился в полицию — и подозреваемого задержали.

Сотрудники полиции выяснили, что за три дня до совершения преступления Октябрьский районный суд города Иркутска вынес мужчине приговор за грабёж. Ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно.

«На период следственных действий по новому преступлению обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде. Однако в назначенное время не явился в суд, его объявили в розыск по каналам Интерпола», — сказано в сообщении.

Напомним, что в июне Интерпол помог найти обвиняемого в изготовлении детской порнографии благотворителя из Братска.